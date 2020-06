Schon länger hegten die beiden Köche Fabienne Reichen und Andreas Jöbges den Wunsch, eine Art Suppenküche zu betreiben. Nachdem sich ihre berufliche Situation geändert hat und sie nun geregelte Arbeitszeiten haben, konnten die beiden ihren Wunsch mit einer mobilen Feldküche jetzt in die Tat umsetzen. Im Januar holte Jöbges diese in Hannover ab. Nach einem «Testlauf» mit Gulaschsuppe in der Nachbarschaft wurde am vergangenen Sonntag nun zum ersten Mal Gulasch mit Teigwaren als Take-away angeboten. Bereits von Weitem stieg einem der köstliche Geruch im Tellenfeld in die Nase.

Gulasch und Älplermagronen

Der ursprünglichen Idee, mit ihrer mobilen Feldküche an Festivals durchzustarten, wurde durch das Coronavirus ein Dämpfer versetzt. Doch Fabienne Reichen und Andreas Jöbges zeigen sich…