Ein bewährtes Trainerduo und ein neuer Standort: Dies erwartete die Gruppe 4 zum Start des Kadertrainings der Regionalverbände Berner Oberländischer Skiverband (BOSV) und Schneesport-Mittelland (SSM).

Nach den umfangreichen Selektionen und der Trainingsaufnahme in Kleingruppen konnte am letzten Wochenende der erste gemeinsame Trainingskurs durchgeführt werden. Das Trainerduo Doris Trachsel und Toni Burn empfing die jüngsten Kadermitglieder der Regionalverbände BOSV und SSM in Frutigen.

Nach der Begrüssung standen die Teilnehmer auf den Rollski und absolvierten die erste Trainingseinheit. Gespickt mit technischen Herausforderungen, flog der Samstagmorgen schnell an den Teilnehmern vorbei. Die Unterkunft wurde zusammen mit den Nordisch-Kombinierern in Kandersteg bezogen. Die nordische…