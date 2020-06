Am Freitagabend fand die Versammlung der Schwellenkorporation statt. Das Projekt Schrenzigraben ist derzeit durch einige Einsprachen blockiert. Christian Schranz wird neu in den Korporations-Vorstand gewählt.

Bei den anwesenden 13 Personen – was dem Durchschnitt der letzten Jahre entspricht – konnten die Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit problemlos eingehalten werden. Präsident Abraham Pieren leitete am Freitag zügig durch die Versammlung. Er blickte mit dem Jahresbericht 2019 in die Vergangenheit und mit dem Projekt Hochwasserschutz Schrenzigraben in die Zukunft. Eigentlich würden derzeit Baumaschinen am Graben stehen. Doch zum Wasserbauplan, welcher im März vom Oberingenieurkreis 1 aufgelegt wurde, sind einige Einsprachen eingegangen. Das Regierungsstatthalteramt…