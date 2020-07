KEGELN Die fünfte diesjährige Jahresmeisterschaft des Freien Keglerverbandes Berner Oberland (FKVBO) endete am 27. Juni. Die Wettkämpfe fanden im Hotel-Restaurant Rössli in Heimberg statt. In der Kategorie C beteiligten sich allein die beiden Frutigländer Klubs an der Meisterschaft: Enzian aus Frutigen und Leu aus Reichenbach. Enzian gewann mit 784.20 Holz haushoch und erhielt die einzige Auszeichnung in seiner Stärkeklasse. Leu erreichte 717.20 Holz.

Ernst Hauswirth aus Zweisimmen gewann die B-Wettstreite im Einzel mit 824 Holz mit deutlichem Abstand. Bernhard Schneider aus Thun im zweiten Rang brachte es auf 815 Holz. Dicht dahinter platzierte sich Willi Weber aus Reichenbach mit 812 Holz.

UELI STUCKI, PRÄSIDENT FKVBO

Ranglisten Klubmeisterschaft Kategorie C (2 Teilnehmer): 1. KK…