SERIE TEIL I Anstatt nach Füssen oder nach Cannobio zu reisen, machen sie Ferien in der Schweiz. Bruno und Verena Frei erzählten dem «Frutigländer» am Oeschinensee, warum sie Kandersteg zu ihrem diesjährigen Reiseziel erwählt haben.

«Wir waren noch nie am Oeschinensee. Die Idee, hier Ferien zu machen, kam ganz spontan. Als wir diesen Frühling wegen der Corona-Pandemie unsere Reisen ins Allgäu und an den Lago Maggiore annulieren mussten, entschieden wir uns für Urlaub in der Schweiz. An einem Freitag riefen wir im Kandersteger Hotel Victoria an und hatten Glück: Wir erhielten das letzte freie Zimmer. Am Sonntag sind wir angereist und bleiben insgesamt vier Nächte.

Der Oeschinensee inmitten der Berggipfel ist wunderschön. Wir sind zum ersten Mal hier und sind überwältigt. Gestern waren wir…