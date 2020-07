Der Gemeinderat will die Zelgstrasse mit dem Nevada-Areal verbinden – und das Nevada-Areal mit der Dorfstrasse. Das letzte Verbindungsstück soll an 40 Tagen im Jahr als Umfahrung dienen, wenn die Dorfstrasse aufgrund von Veranstaltungen gesperrt ist (der «Frutigländer» berichtete). Die entsprechende Überbauungsordnung lag bis zum 7. Juli zur öffentlichen Mitwirkung auf. In dieser Zeit sind laut Nicola Lingg, Leiter der Bauverwaltung, diverse Eingaben eingegangen. «Diese werden wir nun auswerten und anschliessend das weitere Vorgehen klären», so Lingg.

BIANCA HÜSING