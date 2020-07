Mit dem Service BE-Login kann die Bevölkerung Onlineangebote des Kantons Bern rund um die Uhr nutzen. So kann beispielsweise die Steuererklärung vollständig elektronisch eingereicht und die benötigten Belege können direkt hochgeladen werden. Die Anmeldung auf BE-Login ist weiterhin über die bereits existierenden Konten möglich, wird jedoch mit der Integration der SwissID-Konten erweitert.

Mit der Integration der SwissID auf BE-Login schafft der Kanton Bern die Voraussetzungen dafür, in Zukunft auch höhere Sicherheitsanforderungen für die Identifikation der Benutzerinnen und Benutzer erfüllen zu können. Immer mehr Dienstleistungen stehen so in den nächsten Jahren papierlos und medienbruchfrei zur Verfügung.

Über 1,4 Millionen Personen in der Schweiz nehmen die Dienste von SwissID bereits in…