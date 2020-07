ARMBRUSTSCHIESSEN In der dritten Runde der EASV-Mannschaftsmeisterschaft 30m konnte das erste Team der ASG Frutigen gegen den Aufsteiger Dallenwil seinen ersten Sieg verbuchen. Somit belegt es den vierten Zwischenrang. Frutigen 2 erlangte bereits seinen zweiten Sieg und liegt nun in der zweiten Liga an der Spitze. Frutigen 3 unterlag Mülenen 1 und bleibt in der dritten Liga weiterhin ohne Punkte.

MONYA SCHNEIDER

Resultate 3. Runde Mannschaftsmeisterschaft:

Nationalliga A: Dallenwil 1 – Frutigen 1: 1138 Pkt. – 1141 Pkt.

2. Liga, Gruppe 1: Frutigen 2 – Muri-Gümligen 1: 1117 Pkt. – 1083 Pkt.

3. Liga, Gruppe 1: Mülenen 1 – Frutigen 3: 1058 – 1052 Pkt.

Rangliste 2. Runde:

Nationalliga A: 1. Zug 1; 2. Schwarzenburg 1; 3. Nürensdorf 1, 4. Frutigen 1.

2. Liga, Gruppe 1: 1. Frutigen 2; 2.…