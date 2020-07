Alles andere als eintönig ist die Arbeit an der Verladerampe – das weiss Beat Biedermann. Seit 29 Jahren lotst der einheimische BLS-Angestellte die Fahrzeuglenker auf die Autozüge und wieder herunter.

KATHARINA WITTWER

Beat Biedermanns Arbeitstag beginnt bereits um 4 Uhr. Zuerst reinigt er die Schalterhalle im Bahnhofsgebäude. Anschliessend begibt er sich für die Hauptbremsprobe zu den beiden Autozügen, welche über Nacht in Kandersteg stationiert waren. In Zusammenarbeit mit dem Lokführer werden als Sicherheitsmassnahme jeden Morgen sämtliche Bremsen an Lokomotive und an jedem einzelnen Waggon kontrolliert. Auf den 16 gekoppelten Wagen, die zwischen Kandersteg und Goppenstein verkehren, haben 72 Autos Platz. Sind Lieferwagen dabei, dann bloss rund 65 Fahrzeuge. Um 5.24 Uhr fährt der…