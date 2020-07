Den Sommer über brummen sie wie Mini-Helikopter über Gewässer und Gärten: Libellen. Kurz nach ihrer «Geburt» sehen die wendigen Flugkünstler allerdings noch arg zerknittert aus.

BERT INÄBNIT

Das Leben einer Libelle ist hochinteressant, und wer einmal einer Libellen-Geburt zuschauen kann, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus, wie genial die Natur funktioniert. Doch bevor es soweit ist, durchläuft eine Libelle eine lange Entwicklung.

Bei vielen Libellenarten taucht das Weibchen beim Überfliegen eines Gewässers mehrmals seinen Hinterleib kurz ins Wasser und legt so in der Nähe von geeigneten Pflanzen seine Eier ab. Die daraus entstehenden Larven entwickeln sich je nach Art während ein bis drei Jahren zu räuberischen Allesfressern, die unter Wasser leben. Alles, was in einem Teich zu…