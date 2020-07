THUN Im Rahmen der Gesamterneuerung der A6 Rubigen–Spiez wird auch der Allmendtunnel umfassend saniert. Die Erneuerung der Tunnelröhre in Fahrtrichtung Spiez ist bereits abgeschlossen, seit Mai 2019 wird nun die zweite Röhre in Fahrtrichtung Bern saniert. Nun stehen beim Südportal Belagsarbeiten an. Dafür muss der Tunnel für zwei Nächte gesperrt werden. Die Sperrungen sind wie folgt vorgesehen:

• Montag, 13. Juli, 20 Uhr, bis Dienstag, 14. Juli, 5 Uhr;

• Dienstag, 14. Juli, 22 Uhr, bis Mittwoch, 15. Juli, 5 Uhr.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Bern wird während den Sperrungen vom Anschluss Thun Süd über den Bypass Thun Nord und den Zubringer Steffisburg zum Anschluss Thun-Nord umgeleitet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Spiez ist von den Sperrungen nicht betroffen und wird weiterhin über die…