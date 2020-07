Mädchen zieht es in höhere Schulformen, Jungen sind im Schnitt älter als ihre Klassenkameradinnen und Primarschullehrer sind zu 83 Prozent weiblich. Aus der kantonalen Bildungsstatistik lernt man all das – und dass es im Frutigland die «schweizerischsten» Klassen gibt.

BIANCA HÜSING

«Ohne Frauen stünde das Schweizer Bildungswesen still.» Diese starke These stammt von Beat Zemp, der bis vor einem Jahr dem Lehrerverband Schweiz vorstand. Dass er recht hat, zeigt schon ein flüchtiger Blick in die jüngst erschienene Bildungsstatistik 2019 / 20 des Kantons Bern. 78 Prozent aller kantonalen Lehrpersonen sind demnach weiblich. Noch frappanter ist der Frauenanteil im Kindergarten (98 Prozent) und in der Basisstufe (97 Prozent). Die Zeiten, in denen Bildung eine reine Männerdomäne war, sind…