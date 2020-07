Am Sonntag fand in der Sattelkammer das zweite «Open Mic»-Event der diesjährigen Sommersaison statt, und wieder durften zahlreiche Gäste begrüsst werden. Sichtlich genossen diese die abwechslungsreiche Musik und das sonnige Wetter. Abgerundet wurde der Anlass mit dem Auftritt der Gastband Knopf. Dem Bandleader Peter Blatter aus Matten ist es eindeutig gelungen, die Zuhörer in seinen Bann zu ziehen. Begleitet wurde die Akustikband von Geiger John Kunz, der über Jahre am Nashviller Broadway zu Hause war.

Der Versuch, die Musikszene zu vernetzen und wachsen zu lassen, ist einmal mehr geglückt. Wie jeden letzten Sonntag des Monats wird auch Ende August wieder eine offene Bühne für Newcomer und Profis zur Verfügung stehen. «Gehostet» werden die Events jeweils vom US-Adelbodner Don Bellairs,…