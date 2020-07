Dr. med. Gregor Siegel, Chefarzt Chirurgie, wird neues Mitglied der Geschäftsleitung und ärztlicher Direktor der Spitäler fmi AG. Er übernimmt seine neue Zusatzfunktion per 1. Januar 2021. Die bisherige ärztliche Direktorin Dr. med. Patricia Manndorff tritt aufgrund ihrer Pensionierung per Ende Jahr 2020 aus der Geschäftsleitung zurück.

Der neue Chefarzt Radiologie heisst Dr. med. Tobias Hertle. Er tritt seine Stelle per 1. Oktober 2020 an. Der bisherige Dr. med. Christian Roefke steht der Spitäler fmi AG aus gesundheitlichen Gründen ab sofort nicht mehr zur Verfügung. Bis zum Antritt von Dr. med. T. Hertle übernimmt med. prakt. Matthias Krause, Oberarzt Radiologie, ad interim die ärztliche Leitung des Instituts für Radiologie. Dr. med. Tobias Hertle arbeitet zurzeit am Spital Uster (ZH),…