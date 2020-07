Grill- und Smoker-Buffet mit anschliessender Livemusik

Schmackhafte Grilladen, saftiges Schweinsnierstück aus dem Smoker, frische Salate und hausgemachte Pommes frites erwarten die Gäste des Restaurants Alpenruh Kiental beim Grillund Smoker-Buffet à discrétion. Dieses findet am 18. und 25. Juli statt. Beide Abende werden mit Livemusik abgerundet. Am 18. Juli spielt das Echo vom Büschi und am 25. Juli das Ländlertrio Gentegruess Schwellbrunn AR.

Am 19. Juli findet ausserdem ein Sonntagsbrunch statt.

HOTEL UND RESTAURANT ALPENRUH KIENTAL

Grill- und Smoker-Buffet: 18. Juli und 25. Juli, jeweils ab 19 Uhr. Sonntagsbrunch: 19. Juli ab 9 Uhr. Reservierung erwünscht.