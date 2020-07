Volkstümliches Woodstock

Unter dem Motto «Frieden mit den Viren» finden am übernächsten Wochenende im Restaurant Balmhorn volkstümliche Anlässe statt.

Am Freitag, 24. Juli, steht ab 17 Uhr eine Stubete mit den Thunerbuebe und weiteren Formationen auf dem Programm. Am Samstag, 25. Juli, spielt ab 15 Uhr das Duo Jöggu und Miggu. Am Sonntag, 26. Juli, wird ab 10 Uhr ein Brunch offeriert. Für die musikalische Unterhaltung sorgen Chutze-Echo sowie Jöggu und Miggu.

PRESSEDIENST RESTAURANT BALMHORN