Intimes Konzert mit starkem Duo

Ein musikalisches Spiegelbild, ein vertrautes Gesicht, zwei Stimmen wie eine: Das Duo Another Me verschmilzt auf hörenswerte Weise zu einem harmonischen Ganzen. Das konstante, knisternde Pendeln zwischen Euphorie und zarten, melancholischen Downs trifft dabei auf eingängige Gitarrensounds. Nach zwei Alben, landesweit gespielten Radiosingles und Konzerten in der ganzen Schweiz kommen Alischa und Lisa nun zum ersten Mal ins Berner Oberland. Im Gepäck haben sie ihre neue Single «Oslo Snow».

PRESSEDIENST KANDERKULTUR

Es gibt Sitz- und Stehplätz – first come, first serve. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Badi Lounge statt. Türöffnung 19 Uhr, Konzertbeginn 20 Uhr, Kollekte.