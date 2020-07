Seit Ende Juni publiziert der Kanton Bern die Corona-Fallzahlen in den einzelnen Gemeinden. Die Massnahme soll die Leute sensibilisieren, ruft aber auch Datenschützer auf den Plan. Auch die Oberländer Tourismusbranche übt Kritik.

JULIAN ZAHND

Der Datenschutz kann ein unbequemer Gegner sein. Oft zeigt er Behörden und Politik Grenzen auf – selbst in der Corona-Krise macht sich seine Macht bemerkbar. So stiessen Besucherlisten in Restaurants zunächst auf erheblichen Widerstand, und auch der Tracking-App des Bundes begegnen die Leute teilweise mit grosser Skepsis. Wo man sich mit wem aufhält, so das Argument, sei schliesslich Privatsache.

Das jüngste Beispiel eines Datenschutz-Zwists ist nur wenige Wochen alt. Seit Ende Juni schlüsselt der Kanton Bern neue Corona-Fälle nach Gemeinden auf. Die…