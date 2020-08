SERIE TEIL 4 Käti und Frank Fehr aus dem Kanton Zürich sind eingefleischte Camper. Diesen Sommer parkierten sie ihren Wohnwagen zum ersten Mal für eine ganze Woche im Berner Oberland. Weshalb ausgerechnet in Krattigen?

«Das Berner Oberland kannten wir bis anhin nur punktuell oder von der Durchfahrt. Mal verbrachten wir einen Tag in Adelboden oder so. Letzte Woche waren wir in Raron stationiert und machten von dort aus Ausflüge. Ein Vorteil eines Wohnwagens ist ja, dass wir mit dem Auto etwas ‹wendiger› sind als mit einem Wohnmobil.

Weil Frank eine richtige Wasserratte ist und leidenschaftlich gerne schwimmt, wählen wir stets Campingplätze mit einen Swimmingpool oder solche, die an einem warmen See gelegen sind. Letztes Jahr waren wir deshalb am Sempachersee, dieser hat keinen…