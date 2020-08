«Landwirtinnen haben einen vielseitigen Beruf. Sie sind häufig an der frischen Luft und halten Tiere oder bauen Gemüse, Getreide und Obst an. Während der Ausbildung lernen sie viel über Pflanzen und Tiere, aber auch über landwirtschaftliche Maschinen und technische Geräte.» Mit diesen Worten sprechen die Organisatoren des nationalen Zukunftstags vom 12. November Teilnehmerinnen an. Das Spezialprojekt «Ein Tag als Landwirtin» möchte Mädchen nämlich den Bauernalltag näher bringen. Betriebe sind eingeladen, daran teilzunehmen.

Der nationale Zukunftstag bietet jährlich am zweiten Donnerstag des Monats November allen Kindern einen Einblick in die Arbeitswelt. Nach dem Motto «Seitenwechsel für Mädchen und Jungs» wird der Schwerpunkt auf einen Ausgleich in Berufen mit Geschlechterungleichgewicht…