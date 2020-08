FUSSBALL Die C-Junioren Frutigen / Reichenbach sorgten zu Hause mit einem starken Auftritt für Aufsehen. Der favorisierte SC Worb wurde aber erst dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte in die Knie gezwungen. GALERIE

TONI STOLLER

Die C-Junioren der beiden benachbarten Klubs treten in der Promotion auch in dieser Saison gemeinsam als «FC Frutigen / Reichenbach» auf. Hier wurden erneut junge talentierte Spieler eingebaut, die sich bereits an den schnelleren Rhythmus gewöhnt haben. Schwierig ist für sie noch die Umstellung vom Kleinauf das Grossfeld.

Mit dem SC Worb kam ein starker Gegner nach Frutigen. Im letzten Herbst auf dem dritten Rang klassiert, lag dieses Team damals deutlich vor den Einheimischen. Trotzdem gab es von Beginn weg kein Abtasten. Bereits in der vierten…