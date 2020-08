Das KanderKultur-Festival soll nun doch nicht am 11./12. September stattfinden. Der Verein will stattdessen während eines Monats neun grössere Konzerte im Freien veranstalten – den Anfang macht am 4. September Philipp Fankhauser.

BENJAMIN HALTMEIER

Noch Anfang Mai hatte Vereinspräsident Reto Grossen in Betracht gezogen, das Festival im Freibadareal Frutigen in verkleinerter Form durchzuführen. Diesen Plan hat KanderKultur inzwischen wieder verwerfen müssen. «Wir haben unter den gegebenen Auflagen des BAG keine Möglichkeit, das Festival zu veranstalten und sind nun mit einem Alternativplan am Start», erklärt Grossen. Denn nur auf den eingeschränkten Barbetrieb und kleine Shows vor der Badi Lounge zu setzen, reicht dem Verein nicht: Mit dem «Summer-Jam» auf der Terrasse allein würde das…