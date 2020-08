Am vergangenen Samstag öffnete das Plus-Werk erneut seine Türen. Wer Zeit und Interesse hatte, konnte mehr über die Arbeit und Vision des Vereins erfahren – oder einfach die Kletterwand besteigen.

Bei gemütlicher Atmosphäre und Sonnenschein traten am Samstag von 13 bis 17 Uhr verschiedene Besucher in die Werkstatt an der Alten Strasse 53 in Reichenbach ein. Für grosse Unterhaltung sorgte die transportable Kletterwand, welche vor allem bei den Kindern beliebt war. Dazu gab es eine Mal-Ecke sowie einen Wettbewerb, bei dem es neue Klettergriffe zu entwerfen galt.

Begleitet wurde der Anlass von einem Buffet mit verschiedenen Häppchen, Kuchen, Früchten und Getränken. Trotz der momentanen Abstandsregelungen und der Corona-Massnahmen war der ganze Nachmittag entspannt und gut besucht.

Seit März…