Die Ortsjungscharen der reformierten Kirche, Pfingstmission (Pfimi), der Freien Missionsgemeinde (FMG), Evangelischen Methodistischen Kirche (EMK), Gemeinde für Christus (GfC), BewegungPlus (BPlus) und der Heilsarmee bilden auch auf Jungschar-Allianz-Ebene eine Einheit. Dies zeigt sich nicht nur an gemeinsamen Anlässen wie dem «Kids Day» oder der «Kids Party», die unter dem Label «United Kids Frutigland» (UKF) organisiert werden.

Im Blick auf das Wohl der Kinder musste man den diesjährigen «Kids Day» auf dem Märitplatz vom 29. August zwar absagen. Aber dennoch bleibt man an diesem Tag aktiv. So gestalten alle in Frutigen ansässigen Jungscharen am übernächsten Samstag von 14 bis 17 Uhr ein Programm im Dorfkern, dem sich Kinder gerne spontan anschliessen dürfen.

Vor etwa acht Monaten wurde…