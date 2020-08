NEUES BUCH Wer erinnert sich noch an den Übungslift Waldrand oder an den steilen Skilift am Dorfeingang von Kandersteg unweit der heutigen Skisprungschanzen der Swisscom Nordic Arena? Auch das Dorf Frutigen besass einst einen Skilift, und in Adelboden ist der berüchtigte Federstangen-Tellerlilift am Fleckli längst Geschichte. Neueren Datums im Frutigland ist die Einstellung der Sesselbahn Kiental–Ramslauenen und des dazugehörigen Skilifts. Im Saanenland gings vorletztes Jahr einem ganzen Berg an den Kragen: Am Schönrieder Rellerli stehen heute nur noch die Masten der Umlaufkabinenbahn mit der berühmten Kurve, dem Tellerlift im obersten Teil des Aussichtsbergs und den Doppelliften am benachbarten Hugeli.

Grössere Wintersportgebiete, die aus unterschiedlichen Gründen aufgeben mussten,…