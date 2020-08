GLEITSCHIRM Der «Flyback Frutigen» war aus Frutigländer Sicht ein dreifacher Erfolg. Beim Hike-and-Fly-Event vom Samstag erreichte Sonja Holzer den Kategoriensieg der Damen. Bei den Herren landete Sepp Inniger auf dem ersten Rang, in der Kategorie Tandem siegten Chrigel Maurer und Joël Ammann. GALERIE

MICHAEL SCHINNERLING

Urs von Känel erklärte den 60 Piloten die Wetterprognose und was an welcher Stelle zu beachten war. Die Taktik der Flieger war genauso unterschiedlich wie deren Level. Vom Anfänger bis zum Profi war alles dabei. Während ein grosser Teil Richtung Mäggisseren lief, um dort zu starten, wählten einige andere Routen. Das Ziel aller war es, die Turnpoints zu erreichen und so Punkte zu sammeln. An gewissen Orten konnte man sich Extras «erfliegen». Wer sich zum Beispiel eine…