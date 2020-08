Kurz nach Beginn des neuen Schuljahres sind an zwei Volksschulen und einem Gymnasium COVID-19-Fälle aufgetreten. In zwei Fällen ging die Infektion von Lehrpersonen aus. Das Kantonsarztamt ordnete Quarantäne und Isloation an.

Unmittelbar nach Schuljahresbeginn wurde an der Schule Bärau (Gemeinde Langnau i.E.) eine Lehrperson positiv auf das Coronavirus getestet. Das Kantonsarztamt ordente daraufhin für die Schülerinnen und Schüler der 1. bis 4. Klasse eine zehntägige Quarantäne an. Die Kinder erhalten ab Montag oder Dienstag Fernunterricht.

Gleich zwei Meldungen verschickte die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion am 18. August. An der Schule Schwabgut (Stadt Bern, Schulkreis Bethlehem) war eine Lehrperson positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für die SchülerInnen einer…