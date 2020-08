Die Tourismusfachschule Bern-Oberland (TFBO) bietet seit fünf Jahren in Thun die Weiterbildung zur Dipl. Tourismusfachfrau HF / Dipl. Tourismusfachmann HF an. Die zweijährige Ausbildung richtet sich an Berufsabgänger, welche bereits Erfahrung im Tourismus gesammelt haben oder einen Berufswechsel anstreben. Seit Juni 2020 ist der Lehrgang eduQua zertifiziert. eduQua ist ein schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen.

Die TFBO präsentiert sich nach den Sommerferien ausserdem mit einem neuen Erscheinungsbild. Das neue Logo in Wappenform soll die lange Tradition des Schweizer Tourismus verdeutlichen.

PRESSEDIENST TFBO