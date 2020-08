Untrainiert auf die Laufrunde, ein paar Liegestütze zu viel, und am nächsten Tag zieht und schmerzt es: Muskelkater ist die Folge kleinster Verletzungen innerhalb der Muskelfasern. Die Annahme, eine Übersäuerung sei daran schuld, ist überholt.

Körperliche Betätigung ist gesund und hält fit. Wer es jedoch übertreibt, seine Muskeln mit ungewohnten Anstrengungen überfordert oder untrainiert «Höchstleistungen» vollbracht hat, bekommt es in den folgenden Tagen zu spüren.

Im menschlichen Körper arbeiten über 600 Muskeln, die zusammen 40 bis 45 Prozent des Körpergewichts ausmachen. Kaum eine Tätigkeit, an der sie nicht beteiligt wären. Die Anzahl an Muskelfasern ist von Geburt her festgelegt. Durch Bewegungsreize (Training) werden sie dicker und länger, nehmen jedoch zahlenmässig nicht zu.

Über…