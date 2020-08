Die seeländisch-oberländische Bluesrockband Bisgli liess musikalische Nostalgie über die Terrasse des Alpentheaters wehen. Die Hits der Coverband wurden teils noch in den 1960er-Jahren aus der Taufe gehoben.

RETO KOLLER

Wer sich noch an den Pop-Hit «Hang On Sloopy» erinnern mag, wird wohl das Pensionsalter zumindest in naher Aussicht haben. Er stürmte die US-Hitparade 1964. Damals waren die drei männlichen Bisgli-Bandmitglieder gerade mal 14-jährig. Sänger und Gitarrist Hans Baumann hat den 70. Geburtstag schon hinter sich, bei Drummer Freddy Germann und Bassist Urs Born steht er kurz bevor. Sängerin und Keyboarderin Brigitte Lanz drückt den Altersschnitt der munteren Altherrenband etwas hinunter. Alle vier MusikerInnen haben sich der Rock-und Popmusik des vergangenen Jahrhunderts…