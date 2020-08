Armbrust

In der fünften Runde der EASV-Mannschaftsmeisterschaft 30m konnte sowohl Frutigen 1 (Nationalliga A) als auch Frutigen 2 (2. Liga) einen Sieg verbuchen. Frutigen 1 stösst damit in der Zwischenrangliste auf den dritten Rang vor. Frutigen 2 liegt in seiner Gruppe weiterhin an der Spitze. Immer noch ohne Punkte ist die dritte Mannschaft in der 3. Liga.

Resultate 5. Runde Mannschaftsmeisterschaft:

Nationalliga A: Rümlang 1 – Frutigen 1 953 Pkt. : 1132 Pkt.

2. Liga, Gruppe 1: Frutigen 2 – Fribourg 1 1090 Pkt. : 1031 Pkt.

3. Liga, Gruppe 1: Thunstetten 1 – Frutigen 3 1062 Pkt. : 890 Pkt.

Rangliste 5. Runde:

Nationalliga A: 1. Zug 1, 2. Schwarzenburg 1, 3. Frutigen 1.

2. Liga, Gruppe 1: 1. Frutigen 2, 2. Schwarzenburg 2, 3. Muri-Gümligen 1.

3. Liga, Gruppe 1: 1. Oppligen-Kiesen 1, 4. Mülenen…