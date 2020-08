STATSITIK Die Gesamtzahl der Kinder und Jugendlichen an den öffentlichen Kindergärten und Volksschulen des Kantons Bern ist im neuen Schuljahr wieder etwas höher als im vergangenen. Es dürften aktuell rund 107 800 Schüler-Innen sein (Schuljahr 2019/20: 105 900). Diese verteilen sich auf 458 Schulen an insgesamt 1 146 Schulstandorten.

Die Geburtenzahlen im Kanton Bern sind während der letzten Jahre gestiegen. In den Jahren 2000 bis 2009 lag die durchschnittliche Geburtenrate bei 8 770 Kindern. In den letzten fünf Jahren erhöhte sich diese auf 10 019 Kinder. Dadurch wird in den nächsten Jahren die Zahl der SchülerInnen an der Volksschule kontinuierlich zunehmen, weil die geburtenschwächeren Jahrgänge aus der Schule kommen und starke Jahrgänge nachrücken.

Der genannte Effekt ist jedoch nicht…