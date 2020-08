Zum Ländlermusiktag fanden sich am vergangenen Wochenende neun Formationen ein. Vier unterhielten die Passanten auf der Dorfstrasse, fünf konzertierten nachmittags in der Kirche, bevor sie in verschiedenen Lokalen zum Tanz aufspielten. Der Anlass ist der lokalen Ländlermusik-Grösse Arthur Brügger gewidmet.

RETO KOLLER

Der Adelbodner Postbeamte Werner Brügger trägt einen prominenten Namen. Sein Onkel war der schweizweit bekannte und prägende Volksmusiker und -komponist Arthur Brügger. Dem 2010 verstorbenen Adelbodner ist der traditionelle Ländlertag gewidmet. Werner Brügger ist selbst ein ausgezeichneter Schwyzerörgeli-Spieler und präsidiert das Organisationskomitee (siehe Kasten). Vier Kapellen musizierten vom frühen Nachmittag an bei strahlendem Sommerwetter entlang der belebten…