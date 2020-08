Hans Sieber hat seine Firma an Tobias Zurbrügg und Aaron Bettschen übergeben. Mit dem Umzug von Scharnachtal an die Faltschenstrasse 22 erfolgt nun eine erste grosse Veränderung im Betrieb – dessen Name wird vorerst beibehalten.

KATHARINA WITTWER

«Das Büro haben wir bereits im Juni hier am neuen Firmenstandort eingerichtet. Danach folgte die Werkstatt, die wir zu einem grossen Teil im Juli von Scharnachtal an die Faltschenstrasse 22 gezügelt haben. So können wir die Kunden von nun an am neuen Standort begrüssen», informiert Aaron Bettschen. Seit dem 1. Juli ist er Mitinhaber der Von Känel + Sieber Haustechnik GmbH. Doch der Reihe nach.

Mit von Känel und Sieber fing alles an

1983 gründete Hans Sieber zusammen mit Daniel von Känel in Scharnachtal ein Geschäft für Gebäudetechnik, Sanitär,…