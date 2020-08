Irina & Jones

Zum Abschluss der Summer-Stage-Serie gastiert am kommenden Mittwoch mit Irina & Jones nochmals ein richtiger Leckerbissen auf der Terrasse der Badi Lounge: Soul und Funk, wenige Bandmitglieder, aber viel Sound. Möglich machts Jonas Zahnd, der gleichzeitig als Gitarrist und Drummer figuriert. Der durchaus organische Musikmix liefert den Nährboden, auf dem Irina Mossis warme und unheimlich gefühlvolle Stimme ungehindert gedeihen kann.

PRESSEDIENST KANDERKULTUR

Mittwoch, 26. August: Konzert mit Sitz- und Stehplätzen – first come, first serve. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Badi Lounge statt. Türöffnung 19 Uhr, Konzertbeginn 20 Uhr, Kollekte.