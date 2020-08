Das Folk-Duo Clover brachte am vergangenen Wochenende ein Stück Irland ins Engstligtal: Die beiden Berliner gastierten auf der Terrasse des Hotel-Restaurants Des Alpes.

YVONNE BALDININI

Ob die beiden Berliner ein Lied über «Ketzerisches», über ein «veganes Getränk» namens Whisky oder über schöne Bauernbräute spielen, stets gehört eine kleine Geschichte dazu. Der Akkordeonist Falk erzählt sie jeweils mit einem Augenzwinkern. Den Saiteninstrument-Spezialisten und Sänger Kalle zieht es immer wieder zu den Besuchern an die Tische. Mit sonorer Baritonstimme besingt er Seefahrten, Schiffsuntergänge und Whisky-Gelage der trinkfreudigen Iren. Nichts gehe aber über einen Polka-Rhythmus, meint er. In der Tat: Die Klänge heben das Ehepaar in der Ecke förmlich aus ihren Gartenstühlen. Die andern…