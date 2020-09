Die in Ligerz wohnhafte Christine Lüthi ist Intendantin des Swiss Chamber Music Festivals. Im Interview nimmt sie zur abgelaufenen Konzertreihe Stellung und erzählt von ihren Zukunftswünschen.

Christine Lüthi, was wird Ihnen vom «Corona-Festival» 2020 besonders in Erinnerung bleiben?

Was mich sehr berührt hat, war die Geigerin von Duo Sikrona. Sie sagte mir im Anschluss an ihren Auftritt: «Es war so schön, nach sechs Monaten wieder vor Publikum auftreten zu können! Als ich beim Amuse-Bouche bei der Kirche die Kinder vor mir im Gras sitzen sah, fasste ich den Entschluss, wieder Kinderkonzerte durchzuführen.» Ich spürte ihre ungeheure Spielfreude und ihre Leidenschaft – das war ein sehr eindrücklicher Augenblick. Alle Ensembles fühlten sich in Adelboden durch und durch wohl. Sie rühmten die…