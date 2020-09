Ende März hatte die Bibliothek einen Bestellservice mit wahlweise Ausgabefenster oder Heimlieferdienst eingerichtet (der «Frutigländer» berichtete). Die EinwohnerInnen von Frutigen konnten so bereits in einer frühen Phase des Lockdowns wieder mit dringend herbeigesehntem Lesestoff versorgt werden.

Seit dem 11. Mai läuft der Betrieb wieder in gewohnten Bahnen – jedenfalls fast: Am Eingang stapeln sich eine Reihe Migros-Einkaufskörbchen. Diese deuten aber nicht darauf hin, dass sich in den Regalen des ehemaligen Gewerbeschulhauses nun auch Artikel aus dem Food-Bereich finden liessen. Es handelt sich hierbei um ein ebenso unkonventionelles wie einfaches Zählsystem: Befinden sich – natürlich desinfizierte – Einkaufskörbchen vor dem Eingang, darf man eines nehmen und sich anschliessend analog…