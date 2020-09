Die Klavierklasse der Musikschule unteres Simmental und Kandertal (MUSIKA) gastierte am Swiss Chamber. Auf der Wiese vor der Dorfkirche gab es nebst Kinderliedern und Boogie-Woogie auch anspruchsvolle Werke zu hören. Am kunstvoll bemalten Festivalklavier nahmen am Mittwochnachmittag die SchülerInnen der Klavierlehrerin Mila Artemieva Platz. 9 Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren griffen in die Tasten und trotzten dem Wind, der die Notenblätter ab und zu zerzauste und für den einen oder anderen kleinen Fehlgriff zur Verantwortung gezogen werden konnte. Die jungen MusikantInnen überwanden ihre Aufregung und zeigten, was sie bei Mila Artemieva gelernt hatten. Das vielseitige Repertoire der Auftretenden reichte vom einfachen Kinderlied bis zu Frédéric Chopins Des-Dur-Walzer und…