CURLING Das diesjährige Sommerturnier des CC Adelboden konnte vom 28. bis 30. August mit 18 Mannschaften in der Freizeit- und Sportarena durchgeführt werden. Das 50-Jahr-Jubiläum des Events war jedoch durch die aktuelle Lage gezeichnet, und so mussten einige Anpassungen am Rahmenprogramm gemacht werden. Trotzdem genossen die CurlerInnen aus der ganzen Schweiz den Auftakt in diese spezielle Saison bei gemeinsamen Spielen und natürlich beim Apéro.

Das Feld lag wie immer bis zum Schluss nah beieinander, und die Finalrunde am Sonntagnachmittag versprach spannende Spiele auf hohem Niveau. Das Team Bern Inter Appatrade um Skip Christian Bangerter konnte sich schliesslich den Turniersieg zum zweiten Mal in Folge sichern. Es gewann vor Team Langenthal mit Skip Irene Schori und Team St. Moritz…