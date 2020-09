Don Bellairs, normalerweise Host des Frutiger «Open Mics» in der «Sattelkammer», trat am vergangenen Sonntag selbst als Gastsänger auf. Seine Band Ear Relevant nahm bereits vor einigen Jahren in den USA ihren Anfang. Die Mitgliedschaft ist fliessend. Leute, die für eine Weile ein musikalisches Zuhause suchen, haben sich Ear Relevant für ein paar Monate, Jahre oder manchmal auch nur für einen einzigen Auftritt angeschlossen – wie auch am vergangenen Sonntag. Als «Special Guests» waren die lokalen Musiker Stephan Imobersteg und William White dabei, welche die Zuhörer mit ihrem musikalischen Können begeisterten.

Wer Don Bellairs kennt, weiss, dass er am liebsten alle involviert. So forderte er bei den letzten Liedern das Publikum spontan zum Mitsingen auf, was die Musikliebhaber natürlich…