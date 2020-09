Letzten Sonntag konnte auch das garstige Wetter die Kandersteger Jodler nicht von ihrer Tour unter dem Motto «Singe u Jutze für ds Dorf» abhalten. Zwar mussten sie die traditionelle Chilbi, die an diesem Datum eigentlich zum elften Mal stattfinden sollte, aus organisatorischen Gründen wegen Corona absagen. So aber kam den Jodlern die Idee: «Wenn die Leute nicht zu uns kommen können, gehen wir eben zu den Leuten.» An sieben Standorten wurden Lieder und Naturjutze vorgetragen.

Diese nicht alltägliche Variante, sich zu präsentieren, kam gut an. Auch für die Jodler selbst war dies ein geselliger Tag, der das Vereinsleben widerspiegelt und den Zusammenhalt fördert.

Nun wird hoffnungsvoll nach vorn geschaut und bereits die Chilbi 2021 organisiert – die hoffentlich wieder im Zelt beim…