Das Trio – ein Klassiker

Die drei Könige, die drei Musketiere, die drei Tenöre – die Kulturgeschichte steckt voller bekannter Trios. Da macht die Kammermusik keine Ausnahme: Schliesslich gehört das Klaviertrio zu deren bekanntesten Gattungen. Und ja, es kommt manchmal auch mit Flöte oder Klarinette daher. Die übliche Besetzung besteht aber nebst dem Piano meistens aus Violine und Cello. So hält es auch das Berchtold Piano Trio mit Livia Berchtold, Ileana Waldenmayer und Aniele Steininger. Die drei werden heute Freitag das SCMF-Eröffnungskonzert in der reformierten Kirche Adelboden bestreiten. Obschon bereits viele Komponisten der Wiener Klassik und der Romantik für Trios komponiert haben, zeigen sich die Preisträgerinnen des Orpheus-Wettbewerbs in ihrer Programmgestaltung zugleich modern:…