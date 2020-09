EIDGENÖSSISCHE ABSTIMMUNGEN Bereits seit 1997 sind die F/A-18 «Hornets» bei der Schweizer Armee im Einsatz – und um ein Haar hätten die ein- und zweisitzigen Abfangjäger wohl noch wesentlich länger ihren Dienst tun müssen als geplant. Erst gegen 17 Uhr stand am Sonntag fest: Das VBS darf neue Kampfflugzeuge anschaffen; gerade einmal 8670 Stimmen gaben am Ende den Ausschlag. Was genau passiert wäre, wenn das Volk das Milliarden-Geschäft versenkt hätte, blieb bis zuletzt unklar. «Einen Plan B gibt es nicht», hatte VBS-Chefin Viola Amherd bis zuletzt behauptet. Ebenfalls recht knapp ging die Abstimmung zum revidierten Jagdgesetz aus. Und es trat ein, was Kritiker der Vorlage von Anfang an prognostiziert hatten: Die neuen Abschussregeln für allerlei Wildtiere überstanden das Referendum…