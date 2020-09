LAUFSPORT 103 Kilometer, rund 7000 Höhenmeter: Die Swiss Trail Tour ist der erste und einzige dreitägige Trail-Running-Event der Schweiz. Beste Frutigländer waren diesmal Marianne Wittwer (Reichenbach) und Daniel Scherz (Aeschi).

MICHAEL SCHINNERLING

Das Rennen wurde am Freitagmorgen mit einem Pistolenschuss um 11 Uhr gestartet. Die Strecke führte von Guetebrunne hinauf zum Wysseberg in Richtung Schatthore. Es folgte die Gratpassage über die Obere Seewle, welche die Läufer in einer Höhe von mehr als 2000 m ü. M. zum ersten Mal forderte. Weiter ging es in Richtung Hahnenmoos, dann via Metsch hinunter.

Am zweiten Tag lag eine Strecke von 51 Kilometern vor den Läufern, inklusive eines Abschnitts über den Stigelschafberg in rund 2300 m ü. M. Weitere Etappen waren Stüblenipass, Turbachtal,…