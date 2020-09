Das Duo – wer führt?

Elton John und George Michael, Nik Cave und Kylie Minogue, Whitney Houston und Mariah Carey oder Stevie Wonder und Paul MacCartney: Die Liste illustrer Popduos liesse sich beliebig erweitern. In der Kammermusik sieht die Sache etwas anders aus. Als kleinstmögliche Besetzung dieses Genres sind Duette nämlich weniger häufig zu hören als etwa Klaviertrios oder Streichquartette. Auch am diesjährigen Swiss Chamber Music Festival ist deshalb einzig das Duo Sikrona mit Violinistin Lovisa Ehrenkrona und Pianistin Alexandra Sikorskaya zu hören. Am kommenden Donnerstag werden die beiden Zweitplatzierten des Orpheus-Wettbewerbs in der reformierten Kirche Adelboden Werke von Mozart bis Einar Englund vortragen. Beim Duett wird das Spiel übrigens meist in eine Melodie- und eine…