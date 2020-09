Der Kids-Day der unitedkidsfrutigland (ukf) lief dieses Jahr etwas anders ab als sonst. Auf dem Märitplatz war es aussergewöhnlich still. Doch die verschiedenen Jungscharen waren gleichwohl aktiv.

Mitte Juni kündigte das ukf-Team an, dass der Kids-Day dieses Jahr nicht in gewohntem Rahmen stattfinden könne. Dennoch war es den Verantwortlichen wichtig, den Kindern aus Frutigen und Umgebung ein schönes Alternativprogramm zu bieten.

So machten sich am vergangenen Samstag die verschiedenen Jungscharen, die allesamt der Allianzarbeit ukf angeschlossen sind, trotz Regenwetters und kühler Temperaturen auf den Weg. Um 14 Uhr trafen an unterschiedlichen Treffpunkten insgesamt über 120 Kinder im Alter zwischen 4 und 14 Jahren ein. Die allermeisten waren wettertauglich ausgerüstet und hoch motiviert…