Sechs Jahre lang leitete Doris Hari den Gewerbeverein. An der Hauptversammlung von Freitagabend übergab sie ihr Amt an Beni Ryter. Auch weitere Gewerbevertreter wurden neu in den Vorstand gewählt.

MICHAEL MAURER

Ein prächtiger Spätsommerabend auf der herbstlichen Griesalp bildete die Kulisse für die diesjährige Hauptversammlung des Gewerbevereins Reichenbach. Nachdem mehrere Mitglieder von einer Spätnachmittagswanderung zurückgekehrt waren, begrüsste Präsidentin Doris Hari zum offiziellen Teil.

Sie tat dies mit «einem lachenden und einem weinenden Auge», denn: Es war ihre letzte HV als Vorstandsvorsitzende. Aussergewöhnlich an dieser Veranstaltung war aber noch anderes. «Es ist Unfassbares passiert», fuhr Hari in ihren einleitenden Worten in Bezug auf die Corona-Situation fort. Diese wirke…