LAUFSPORT Die Berglauf-Elite der Schweiz kämpfte am Sonntag in Adelboden um Gold, Silber und Bronze. Natascha Baer (Kandersteg), Jonathan Schmid und die gebürtige Reichenbacherin Joana Seiler (Konolfingen) waren am Start. Die Strecke war identisch mit jener des Vogellisi-Berglaufes.

MICHAEL SCHINNERLING

Am Morgen war es noch recht frisch. Die Elite der Damen und Herren startete an den Schweizer Berglaufmeisterschaften in Adelboden bei der Mineralquellen AG. Die Route war die gleiche wie die des Vogellisi-Berglaufs, sie war 12,6 km lang, führte auf den Sillerenbühl und umfasste 860 Höhenmeter. Jonathan Schmid hatte die Strecke im Juli in 54 Minuten und 20 Sekunden gemeistert und sich damit den Sieg geholt. An diesem Sonntag lief ihm der Orientierungsläufer Joey Hadorn (Bern) immer vor der…