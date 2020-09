Silvia von Niederhäusern interessiert sich sehr für Mode, Kleider, aber auch für Nachhaltigkeit. Schon länger schlummerte in ihr der Wunsch, ein Secondhand-Geschäft zu eröffnen. Über verschiedene Quellen lernte sie Urs Peter Künzi kennen, der ein Ladenlokal an der Kanderstegstrasse frei hatte. Bald wurde man sich einig, doch das Geschäft bedurfte noch einer Renovation. Mit grosser Unterstützung durch ihre Familie und die ihrer Geschäftspartnerin Lara Bieri machte sie sich an die Arbeit.

Am vergangenen Samstag war es dann so weit, und die beiden Frauen luden zur Geschäftseröffnung ein. Silvia von Niederhäusern und Lara Bieri präsentierten den Besuchern ihren freundlichen und liebevoll eingerichteten Secondhand-Shop. Im «Unique – gebrauchtes Glück» findet man gebrauchte, aber gepflegte und…